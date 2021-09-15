Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması
THY, yolcuların seyahatlerini planlarken bulduğu uygun biletleri "Fiyatı Koru" özelliği ile sabitleyebileceğini duyurdu.
Türk Hava Yollarının (THY) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fiyatı Koru" uygulaması videolu olarak anlatıldı.
Yolcuların THY ayrıcalığı ve avantajlı fiyatlarıyla uçabileceği anlatılan paylaşımda, "Size uygun fiyatı 1-15 gün arasında sabitleyebilir, biletlemeden sonra fiyat koruma ücretini geri alabilirsiniz" sözleri kullanıldı.
— Türk Hava Yolları (@TK_TR) September 15, 2021
Seyahatinizi planlarken bulduğunuz uygun fiyatları "Fiyatı Koru" ile sabitleyin, Türk Hava Yolları ayrıcalığı ve avantajlı fiyatlarla uçun!
Size uygun fiyatı 1-15 gün arasında sabitleyebilir, biletlemeden sonra fiyat koruma ücretini geri alabilirsiniz! #TürkHavaYolları
Etiketler: THY
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