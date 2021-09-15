Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
Edirne'de, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiden 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Edirne'de görev yapan hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığını duyurdu.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/UKQngGzNah— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı FETÖ Edirne Yunanistan
Sıradaki Haber
PCR testi şartının kapsamı genişletildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz