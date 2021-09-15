Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerince gerçekleştirilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Hasanov'a, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde tatbikat ve "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.

[Fotoğraf: AA]

"Temennimiz, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve istikrarın sağlanmasıdır"

Brifingin ardından konuşan Akar, Ermenistan'ı bir kez daha uyardı, Azerbaycan'a destek konusunda net konuştu.

"Azerbaycan'a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz. Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve ateşkesin kalıcılığı ve istikrarın bir an önce sağlanması. Ermenistan'a karşı, bölge halkına karşı uzatılan barış elinin karşılık bulması. Fakat şu ana kadar maalesef tam bir cevap alınamadı ise de bazı iz ve emareler var."

[Fotoğraf: AA]

Tatbikat için hazırlanan özel armada Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını simgeleyen iki şahin ile "Tek Millet İki Devlet" ifadesi yer aldı.

"Tatbikatlar bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor"

Tatbikatların önemine değinen Akar, "Bu başarılı tatbikatlar, aynı zamanda bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor, dost ve kardeşlerimizi heyecanlandırıyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

'Ateşkesin kalıcı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Bakan Akar, Karabağ'da Türk ve Rus askerlerinin ateşkesin devamı için beraber gayret sarf ettiklerini belirterek, "El yapımı patlayıcıların, mayınların temizlenmesine yönelik de TSK olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

SOLOTÜRK pilotuna telsizden tebrik

Hatıra fotoğrafı sonrasında Akar ve Hasanov ile beraberindeki komutanlar, uçuş kulesine geçti.

[Fotoğraf: AA]

Buradan tatbikat kapsamında uçakların başarıyla gerçekleştirdiği meydan taarruzu ve pasaj geçişlerini takip eden Akar ve Hasanov, daha sonra SOLOTÜRK gösterisini izledi.

[Fotoğraf: AA]

Gösterinin sonunda Bakan Akar telsizle konuştuğu SOLOTÜRK pilotunu, başarılı gösterisinden dolayı tebrik ederek, "Bizim için her zaman heyecan ve gurur kaynağı oldunuz" dedi.