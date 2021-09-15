Yardıma koştular, yangınlara karşı fedakarca çabalayıp halkı yalnız bırakmadılar.

Güvenlik güçleri, alevlerle mücadelelerini hazırlanan videoda anlattı.

Kahramanlar yaşadıklarını anlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınları ile ilgili bir video hazırladı.

7 dakikalık görüntülerde, yangınlarda görev yapan emniyet personeli yer aldı. Alevlere kendini siper eden kahramanlar o seferberliği anlattı.

Yangına müdahale anları da yer aldı

Video, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Videoda yangına müdahale anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

