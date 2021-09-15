Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alevlere göğsünü siper edenler yaşadıklarını anlattı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarıyla mücadelede orman işçileri ve itfaiye ile birlikte görev alan personeli için bir video hazırladı. Sosyal medyadan paylaşılan videoda emniyet personelinin alevlerle mücadelesi anlatıldı.
Yardıma koştular, yangınlara karşı fedakarca çabalayıp halkı yalnız bırakmadılar.
Güvenlik güçleri, alevlerle mücadelelerini hazırlanan videoda anlattı.
Kahramanlar yaşadıklarını anlattı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınları ile ilgili bir video hazırladı.
7 dakikalık görüntülerde, yangınlarda görev yapan emniyet personeli yer aldı. Alevlere kendini siper eden kahramanlar o seferberliği anlattı.
Yangına müdahale anları da yer aldı
Video, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Videoda yangına müdahale anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.
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