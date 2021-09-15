Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 16:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PCR testi şartının kapsamı genişletildi
Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.
Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.
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