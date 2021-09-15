Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 16:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümü mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili yıl dönümü mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdoğan, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan
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