Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a tebrik
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devreden Volkan Bozkır için tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyor, Türkiye’yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.
BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyor, Türkiye’yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için Milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum. pic.twitter.com/8bcv7EG2Bl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2021
Etiketler: Birleşmiş Milletler Recep Tayyip Erdoğan Volkan Bozkır
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