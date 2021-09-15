Salgın ne zaman bitecek?, Toplumsal bağışıklık sağlanacak mı?

Milyonlarca kişi bu soruların cevabını merak ediyor. Bazı uzmanlara göre salgının 6 ila 9 ay sonra kışın artan, yazın azalan mevsimsel bir hastalığa dönüşme ihtimali var. Bunda aşının payı büyük.

"Aşı var ama herkes aşı olmuyor"

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, "En büyük problem virüsün çok büyük kitleleri etkilemesi, çok fazla insana enfeksiyon bulaşması ve bunların aynı anda aşıya ulaşamamaları, bu hızı yakalayamamak. Bizim için de aynı şey söz konusu. Bizde de aşı var ama herkes aşı olmuyor" dedi.

İlaçlar da virüsle savaşacak

Yakın zamanda kullanıma girecek olan ilaçların da salgına karşı önemli bir silah olacağını ifade eden Prof. Dr. Sıla Akhan, "Kısa sürede, 2-3 ayda kullanıma girebilir. Çünkü Faz-3 bu işin son aşaması. İlaçların olması da aşının yanında oldukça önemli bir hale gelecek, tıpkı grip gibi" açıklamasını yaptı.

Bazı ilaçların Faz-3 çalışmalarının Türkiye'de de devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Sıla Akhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok Faz'la giden çalışmalar var ama şu anda mesala bizim üniversitemizde iki tane Faz-2 ve Faz-3 aşamasındaki çalışma devam ediyor. Bir tanesi de direkt antiviral etkili bir ilacın, hem temaslılara, hem aşılılara, hem de aşısızlara olmak üzere değişik gruplardaki takibi yapılarak yapılan bir ilaç tedavisi var."

Mücadelede yerli aşı desteği

Türk aşısı Türkovac'ın da onay aldıktan sonra kullanıma girmesi salgının seyrini olumlu etkileyecek.

Türkovac'ın sağlayacağı faydaya ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Sıla Akhan, "Bu aşıyı bekleyen kişiler için iyi olacak. Çünkü biz aşı olan kişi sayısını, hangi aşıyı olurlarsa olsun artırırsak, en önemli ulaşmak istediğimiz şey bu. En azından enfeksiyonla baş etmemiz kolaylaşır" dedi.