Bugün çıkan 13 orman yangını kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü, bugün çıkan 13 orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.
"Orman yangınına sebep olma"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Lütfen, ormanlarımızı birlikte koruyalım. Orman yangınlarının yüzde 90’nın insan kaynaklı sebeplerle çıktığını unutma, tedbiri elden bırakma, orman yangınına sebep olma. Bugün çıkan 13 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık. Muğla, Balıkesir ve Adana’da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alındı."
Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Lütfen, ormanlarımızı birlikte koruyalım!— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 15, 2021
Orman yangınlarının %90’ının insan kaynaklı sebeplerle çıktığını unutma, tedbiri elden bırakma, orman yangınına #SebepOlma.
Bugün çıkan 13 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık. pic.twitter.com/Lcuf1nscXK