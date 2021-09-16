Hakim ve Savcılar Kurulu'nun kararları, adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerini kapsıyor.

Karara göre, birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak listede 29 hakim, 11 savcı ve 4 idari yargı hakimi yer alıyor.

Ağustos 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

Ayrıca, 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2021 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

Listede ismi olmayan hakim ve savcılar, Hakim ve Savcılar Kurulu'na 30 gün içinde başvuru yaparak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.