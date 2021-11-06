Şehit yakınına küfür eden İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkkan'ı istifaya davet etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Aziz şehitlerimizin hatıralarına, kıymetli emanetlerine hakaret edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Şehit kanlarıyla kurulan Gazi Meclisimizde teröre destek verenlerle şehit ailelerine ve gazilere hakaret eden hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz" dedi.

Türkkan önce küfretmediğini iddia etti ardından özür diledi

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmesi kameralara yansıdı.

Türkkan, ilk yaptığı açıklamada hakaret etmediğini beraber yürüdüklerini öne sürdü. Ancak daha sonra kabul etti ve sosyal medya hesabından özür videosu yayınladı.

Paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum."

Şehit yakını Türkkan tarafından tekmelendiğini de söyledi

Hakarete maruz kalan Gümren, 1997 yılında kardeşinin şehit olduğunu söyledi. İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında şikayetçi oldu.

Gümren, "Bana küfreden aynı şahıs alttan da bana tekme vurdu. Dizleriyle, ayakkabıyla bana vurdu. Hala yarası vardır yani bunları çektim hepsi rapordadır. Kendi ayağımla gidip emniyete şikayette bulundum."

