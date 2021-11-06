Minik yetimlere eğitim veriyorlar, yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı yapıyorlar.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'nin yardım elini Afgan yetimlere ve yardıma muhtaç ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

"En büyük destek Türkiye'den geldi"

Yardımlar, Afganistan'ın Başkenti Kabil'de bulunan bir yardım derneği aracılığı ile ulaştırılıyor.

Çoğunluğu Türkiye mezunu olan dernek yetkilileri, en büyük desteğin Türkiye'den geldiğini söyleyerek Türk halkına teşekkürlerini iletiyorlar.

Dernek Başkan Yardımcısı Sayid Mohid Haşimi, "Genelde Türkiye'deki büyüklerimiz, abilerimiz, hayırseverlerimiz bize güveniyorlar. Bize para gönderiyorlar, adaklarını, gönderiyorlar. Biz bunları kesip fakir muhtaç ailelere sırayla dağıtıyoruz" dedi.

Yetim çocuklara ders veriliyor

50 yetim çocuk Türkiye'den gelen yardımlar sayesinde matematik, edebiyat, din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi alıyor.

Türkoloji mezunu öğretmenler ise çocuklara Türkçe dersi veriyor.

