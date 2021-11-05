AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkisini Twitter'dan yaptığı paylaşımla gösterdi.

Çelik, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir" dedi.

"Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır..." ifadelerini kullandı.

Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir.

Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 5, 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türkkan'a tepki gösterdi.

Varank, “Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!” diyerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef gösterdi.

Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz.



O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir! @meral_aksener — Mustafa Varank (@varank) November 5, 2021

Bakan Yanık: Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor. Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş. Ama bu seviyeyi Türk siyaseti de yüce meclis de hak etmiyor." dedi.