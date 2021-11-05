Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu Palet Türk Müziği İlkokulu'nun hayırlı olmasını diledi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun resmini kullanarak paylaşım yaptı.
Erdoğan, paylaşımında, "Türkiye'nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın erken yaşta yeteneklerini geliştirebilecekleri ve her türlü modern imkanlarla donatılmış eğitim kurumlarımızın artmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu’nun hayırlı olmasını diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 5, 2021
Çocuklarımızın erken yaşta yeteneklerini geliştirebilecekleri ve her türlü modern imkanlarlarla donatılmış eğitim kurumlarımızın artmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/O8L8M4KL6x
Etiketler: Emine Erdoğan
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