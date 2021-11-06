İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktı.

Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarının 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmalarını istemediğini açıkladı, gerekçelerini de anlattı.

"Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde biz belediye başkanlığını başka bir partiye teslim etmiş olacağız. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek? O bağlamda kafamda ciddi soru işaretleri var. Önce kendi bulundukları kentin güvenini kazansınlar. Arkadan Türkiye'nin güvenini kazansınlar. Önlerinde bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde çalışırlar, deneyim kazanırlar, iyi alanlarda kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerini sürdürmelerini istiyorum."