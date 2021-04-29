Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe, terör örgütü PKK tarafından üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit oldu.

Şehit Hüsamettin Gökçe için memleketi Amasya'da cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil, Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.