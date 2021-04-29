İzmir'in Torbalı ilçe Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanlığı için yapılan seçim yargıya taşınıyor. CHP adayı Mithat Tekin'in kazandığı seçimde gizli oy ilkesinin ihlal edildiği iddia edildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li Meclis üyelerinin seçim sırasındaki paylaşımlarını ihlalin delili olarak gösterdi.

"Bu seçime gölge düşmüştür"

AK Parti İzmir İl başkanı Sürekli, "Oy kullanan Meclis üyelerinin kimlikleriyle beraber kullandıkları oy pusulasını cep telefonuyla fotoğraflayıp bunları kendi aralarındaki watsapp grubunda ifşa etmeleri oylamanın gizli olmadığına dair açık ve net bir delildir. Bu seçime gölge düşmüştür, tarihe bir kara leke olarak geçecektir. Bize Cumhuriyet Halk Partisinin tek parti döneminin seçimlerini hatırlatmıştır." diye konuştu.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimin ilk turunda CHP adayı Mithat Tekin 16 oy, Cumhur ittifakı adayı Özgür Erman Çağlar ise 15 oy almıştı.

İlk iki turda sonuç çıkmayınca üçüncücü turda 17 oyla salt çoğunluğu sağlayan CHP adayı Tekin seçimi kazanmıştı.