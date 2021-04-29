Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Torba kanun teklifine yeni tedbirler de eklenecek
Kısıtlama döneminde vatandaşı mağdur etmemeye yönelik yeni tedbirler Meclis’teki torba kanun teklife eklenecek.
Kanun kabul edilirse 30 Nisan -30 Mayıs arasında Çekler bankaya ibraz edilmeyecek. Kamu alacakları icraya konu olmayacak. 1100 liralık emekli ikramiyesi de önergeyle yasalaşacak.
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Etiketler: Son Dakika Koronavirüs Tedbirleri TBMM
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