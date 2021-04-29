Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütüne yönelik Eren operasyonları kararlılıkla devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birlikleri harekete geçti.
İHA, SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetleri'nin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, örgütün sözde özel güç sorumlusunun da içinde olduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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