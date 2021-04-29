Terör örgütüne yönelik Eren operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birlikleri harekete geçti.

İHA, SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetleri'nin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, örgütün sözde özel güç sorumlusunun da içinde olduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.