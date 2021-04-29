Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle" hakkında açılan davada 56 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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