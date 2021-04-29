Tartışmanın fitilini, HDP'nin ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin kullandığı skandal paylaşımı destekleyen bildirisi ateşledi.

HDP'nin bildirisine siyaset dünyasından tepki yağdı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bildiriyi eleştirerek, "Unutulmasın emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu toprakların siyasetçilerinin emperyalist tezlerin peşine takılması hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Öztrak'tan gelen bu açıklamaya HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay tepki gösterdi.

Günay sosyal medya hesabından, "Anti emparyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz, haddinizi bilin" mesajını paylaştı.