Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP ile HDP arasında 1915 olayları üzerinden 'soykırım' tartışması yaşandı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP MYK açıklamasında 1915 olayları ile ilgili "soykırım" ifadesi kullanılmasını "ezik siyaset" olarak niteledi. Öztrak'a HDP'den, "haddinizi bilin" cevabı geldi.
Tartışmanın fitilini, HDP'nin ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin kullandığı skandal paylaşımı destekleyen bildirisi ateşledi.
HDP'nin bildirisine siyaset dünyasından tepki yağdı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bildiriyi eleştirerek, "Unutulmasın emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu toprakların siyasetçilerinin emperyalist tezlerin peşine takılması hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.
Öztrak'tan gelen bu açıklamaya HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay tepki gösterdi.
Günay sosyal medya hesabından, "Anti emparyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz, haddinizi bilin" mesajını paylaştı.
Etiketler: CHP HDP Faik Öztrak
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