Kurumlar Vergisi ödemeleri için 30 Nisan'da bankalara gidecek olanlar vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir belge ile bankaya gidecebilecek. Banka güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaklar.

"Tam kapanma kararı öncesinde alınan yurt içi uçak biletleri için izin almak gerekli midir?" sorusuna da yanıt verildi. Buna göre tüm yurt içi seyahatlerde zorunlu hallerin varlığını gösteren seyahat izin belgesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Uçak biletlerinde ilk gün muafiyeti

Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, 29 Nisan Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculuklar için seyahat izin belgesi istenmeyecek.

Avukatlar faaliyetlerini nasıl yürütecek?

Yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve avukat stajyerleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmi kurumlara, noterliklere gidebilecek.

Basın kartı taşıyanlar izne tabi mi?

Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının görevleri gereği yapacakları şehirlerarası seyahatlerinde, kontrol esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen görev belgelerini göstermeleri kaydıyla seyahat edebilecek.

Yük ve yolcu taşımacılığında görevli kişilerin durumu

Yürütülen faaliyetin doğası gereği şehirlerarası seyahati zorunlu olan ve muafiyet tanınan taşımacılık, kargo, lojistik, nakliye vb. faaliyetlerinde bulunan ve e-başvuru sitemi üzerinden görev belgesi almış olan şoför, muavin, hostes gibi görevlilerin, yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlarla şehirlerarası seyahatleri için ayrıca seyahat izin belgesi almalarına gerek kalmayacak.