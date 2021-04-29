Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısında, "BioNTech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı, iki doz arasındaki sürenin ne kadar olabileceği" konusu da ele alındı.

Daha önceki ikinci doz randevuları geçerli olacak

Bilimsel verilere göre aşının oluşturduğu koruyuculuk düzeyinin değerlendirildiği toplantıda, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alındı.

Bu çerçevede iki dozun uygulanması arasındaki sürenin 6 ila 8 hafta olması kararlaştırıldı.

[Aşı randevusunda düzenleme]



Sağlık Bakanlığı: BioNTech aşısında 2. doz randevular geçerli olacak. İlk kez aşı olacaklara 6-8 hafta aralığında randevu verilecek.https://t.co/Y9CGfpkgxK pic.twitter.com/zmXzXrZPbO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2021

Karara göre, daha önce alınan 2. doz randevuları geçerli olacak. Bugünden itibaren ilk dozu yaptıranların ikinci doz randevusu ise 6-8 hafta sonrasına verilecek.