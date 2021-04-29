İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada İstanbul'da PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısının önlendiğini duyurmuştu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisindeki ve çevresindeki polis denetimlerinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 2 kişi kaçmaya başlamış, ancak polis tarafından yakalanmıştı.

Şüphelilerden birinin yol kenarındaki kamyonun altına bıraktığı çantadan yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır plastik patlayıcı çıktı. Bombalardan 4'ünün uzaktan kumandalı, 2'sinin de zaman ayarlı olduğu tespit edildi.

Polisten böyle kaçtılar



Soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3’e çıktı.

3 şüphelinin otogara bir otomobille gelişleri ve polisten kaçtıkları anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

