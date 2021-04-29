Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerini etki altına almaya devam ettiği belirtildi.

Komandolar Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki zorlu arazi şartlarında operasyonlara devam ederken, keşif gözetleme vasıtalarıyla belirlenen hedefler de hem havadan hem de karadan etkili şekilde vuruluyor.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtaları, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Operasyonlar kapsamında bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Operasyonlar planlandığı gibi devam ediyor.