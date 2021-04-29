Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri elleri tetikte geçirdikleri ramazanda da vatan nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Milli silahlarla tam donanımlı şekilde terörle mücadele eden ‘Amanos kartalları’ yerli yapım taktik tekerlekli zırhlı araç Ejder Yalçın ile hem gözetleme yapıyor hem de tehlike anında atış gerçekleştiriyor.

Vatan nöbeti 7/24 devam ediyor

Burada 7 gün 24 saat vatan nöbeti tutan özel harekâtçılar, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için elleri tetikte bekliyor. Teröristlerin korkulu rüyası Amanos kartalları, teröristlere göz açtırmıyor.

Ramazanı ailelerinden uzakta geçiren vatan bekçileri, dağların eteklerinden Osmaniye kent merkezine düzenlenebilecek olası saldırıların önüne geçilmesinde önemli görev üstleniyor.

Zaman zaman jandarma özel harekat ekipleri de Bayraktepe ve Sancaktepe’ye giderek, polislerle arama tarama faaliyetine katılıyor. Jandarma ve polis özel harekat timleri, ramazanda birlikte iftar yapıyor.

"Jandarma ve polisimiz, Amanos Dağları'nda teröre geçit vermiyor"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Amanos Dağları'nın bölge için önemini anlattı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla terör örgütünün izlerinin Amanos Dağları'ndan silindiğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Amanos Dağları'nın güvenliğini polislerimiz sağlıyor. Kahraman polislerimiz 24 saat korkusuzca nöbet tutuyor. Burada motivasyon ve heyecanı gördük, kendilerini kutluyorum. Özel harekat polislerimizle gurur duyuyoruz. Allah'ın izniyle Osmaniye'miz, buradaki kahraman polislerimizle güvendedir. Her geçen gün de terör bitiriliyor. Güvenlik güçlerimiz, teröristlerin hiçbir faaliyet göstermesine fırsat vermiyor, vermeyecek."