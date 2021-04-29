Suriyeli sığınmacılar ilk defa 29 Nisan 2011'de Türkiye'ye geldi. Suriyelilerin Türkiye'ye sığınmasının 10'uncu yılında "Dostluk sofrası" kuruluyor, beraber iftar hazırlıkları yapılıyor.

Birlik ve beraberliği pekiştirecek bu etkinlik için hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı. Etkinlik, Türk Kızılay Toplum Merkezi tarafından düzenledi.

Türk Kızılayı Toplum Merkezi Yöneticisi Ece Yılmaztürk, "Suriye krizinin 10'uncu yıl dönümünde karşılıklı paylaşma, birlikte yaşama kültürünü artırma ve sosyal kültürel faaliyetlere beraber katılma anlamında çok önemli. Türk Kızılayı'nın mutfak atölyesinde bunun için bir araya geldik" dedi.

"Kültürümüzü yaşatmaktan çok gururluyum"

Aşçı Ali Arıkan eşiyle Suriyeli aile için fırında tavuk hazırladı:

"Suriyeli vatadandaşlarla beraber yemek yapmaktan, kültürümüzü yaşatmaktan çok mutlu ve gururluyum. Onlara yaptığımız yemeklerden ikram edeceğiz. Onlar da kendi yaptıkları yemekleri bize ikram edecek ve beraber iftarımızı açacağız."

"Türklerle bu programı yaptığımız için çok mutluyum"

Şam'dan 10 yıl önce Türkiye'ye gelen Kızılay gönüllüsü Kevser Fansa ve oğlu da memleketine özgü, et ve yoğurtla hazırlanan bir yemek yapmak için kolları sıvadı.

Fansa, "Türklerle bu programı yaptığımız için çok mutluyum. Ramazanda böyle bir şey gerçekten çok güzel. Benim yemeğimin adı 'Şakiriye' ve ramazanda yapıyoruz. Şam'da hama yanı humus çok meşhur" dedi.

Türk ve Suriyeli aileler iftar için yöresel yemeklerini birbirlerine ikram etti.