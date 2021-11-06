İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında yaşanan olay, gündemdeki yerini koruyor.

Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfür etmesi, her kesimden tepki topladı.

Hakarete uğrayan şehidin ailesinin de öfkesi büyük.

"Böyle insanlık olmaz. İçimiz çok acıdı"

14 yaşındayken çobanlık yaptığı sırada teröristlerce şehit edilen İsa Gümren'in annesi Telli Gümren, olaydan duyduğu rahatsızlığı TRT Haber'e anlattı.

"Oğlum çobanlık yapıyordu. Sabah kalkıp hayvanlara bakmaya gittiğinde o esnada da bir patlama oldu ve parçalandı. 14 yaşındaydı. Elini oğlumun boynuna atıp sıkıyor, üstüne kulağına küfürler edip itiyor. Böyle insanlık olmaz. İçimiz çok acıdı. Bütün çocuklarım dün akşam üzüntüden yemek bile yemediler."

"Özür dileyinceye kadar onu affetmeyeceğiz"

Lütfü Türkkan'dan özür beklediklerini aktaran 8 çocuk annesi Gümren, "Hem oğlumdan hem ailemden özür dileyinceye kadar onu affetmeyeceğiz" dedi.

Şehit oğlunun mezarını ziyaret eden 74 yaşındaki Telli Gümren, yaşanan olayın acılarını daha da arttırdığını söyledi.