Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yarım asırlık dergicilik tecrübelerine iki yeni dergi daha eklediklerini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarım asırlık dergicilik tecrübemize iki yeni dergi daha ekliyoruz.



Ülkemize misafir olan kardeşlerimizin dini hayatına katkı sunmak amacıyla Arapça olarak hazırladığımız Kalem Dergisi ve Nüceym çocuk dergisi hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/QakgJHkrrn — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 6, 2021

"Ülkemize misafir olan kardeşlerimizin dini hayatına katkı sunmak amacıyla Arapça olarak hazırladığımız Kalem Dergisi ve Nüceym Çocuk Dergisi hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanan Erbaş, şunları kaydetti:

"Üç ayda bir yayınlanacak olan Nüceym Çocuk Dergisi'nde Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimizin hayatından örneklere yer veriliyor. Rengarenk hazırlanan Nüceym Çocuk Dergisi ile hikayeler ve birbirinden farklı bulmacalarla çocukların güzel vakit geçirirken öğrenmeleri de amaçlanıyor."

"Kalem Dergisi de üç ayda bir yayımlanacak"

Nüceym Çocuk Dergisi ile çocuklar için sürekli çıkardıkları yayın sayısının 3'e yükseldiğini bildiren Erbaş, şu bilgileri paylaştı:

"Ekim ayıyla birlikte yayın hayatına başlayan Kalem Dergisi de üç ayda bir yayımlanacak. Dergide iman, ibadet ve ahlakla ilgili yazıların yanı sıra aile ve örnek hayatlara dair içerikler de yer alıyor. Ülkemizde misafir olarak bulunan mültecilere dinin sahih bilgisini ulaştırmayı amaçlayan Kalem Dergisi, aynı zamanda onların içinde bulundukları şartlarda kendilerini geliştirmelerine de olanak sağlayacak."