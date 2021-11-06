Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların, şehitleri anmak için Isparta Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personelin katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Komandolar, tırmanışı "Komando Marşı" eşliğinde gerçekleştirdi.

Askerler dağın zirvesinde Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı da açtı.