Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik "Komando Marşı" eşliğinde Davraz Dağı'na tırmandı
[Fotoğraf: DHA]
Mehmetçik şehitleri anmak için Isparta’da yer alan 2 bin 637 rakımlık Davraz Dağı’na tırmandı. Komando Marşı'nın da söylendiği o görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların, şehitleri anmak için Isparta Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personelin katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Komandolar, tırmanışı "Komando Marşı" eşliğinde gerçekleştirdi.
Askerler dağın zirvesinde Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı da açtı.
Etiketler: Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı Somali
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