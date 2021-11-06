Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü. Hamdolsun bu engellerin hepsini aşarak Batman'ı bu hizmete kavuşturduk. Elbette sadece Ilısu'yla yetinmiyoruz. Bugün kamu yatırımlarının ve OSB'deki fabrikaların da resmi açılışlarını yapıyoruz.

"4 bin ilave istihdam sağlandı"

Batman'a kazandırdığımız 15 bin seyirci kapasiteli stadyumun da aralarında bulunduğu spor yatırımlarının açılışını buradan yapıyoruz. Bölgemizin önemli gelir kaynaklarından olan fıstık üretimini yaygınlaştırmak için 12 bin hektarlık alanda yürütülen çalışma ile çok sayıda tarım ve hayvancılık projesinin açılışını yapıyoruz.

Resmi açılışlarını yaptığımız bu fabrikalar sayesinde şehrimize 4 bin ilave istihdam sağlanmıştır. Bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz. Yeni bir OSB'nin de kuruluşuna başladık. Batman'ın hızlı yükselişini takdirle izliyor, gereken her türlü desteği de veriyoruz. Daha da iyi olacak, toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm bu projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

"Vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk"

Batman tıpkı çevresindeki Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Mardin gibi yıllarca terör zulmünün altında acılar çekmiş bir şehrimizdir. Vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk. Gücünü bu kadim toprakların insanlarının birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden alan gönül zenginliğimizi tek parti faşizmi yok etmeye çalıştı. Sandıkta kazanılan zaferlerin çoğu darbe duvarlarına çarptı. Bölgede yaşanan sıkıntıları çözemeyenler, özellikle 1980 sonrası baskıyla, işkenceyle insanları yerlerinden ederek sorunu daha da büyüttüler. Bölge insanını sefalete mahkum edecek ihmaller yaşandı. Hükümete geldiğimizde böyle bir Türkiye, böyle bir bölge fotoğrafıyla karşı karşıyaydık.

Türkiye'nin 81 ilinin tamamını da aynı seviyede eğitim, sağlık, ulaşım, adalet, spor gibi kamu altyapılarıyla donattık. Köyünde, ilçesinde, ilinde hayatını sürdüren vatandaşların temel hizmetlerden yararlanabilmek için İstanbul'a, Ankara'ya gitmek zorunda kalmalarının önüne geçtik. Batman'da biz göreve geldiğimizde bölünmüş yol uzunluğu 13 kilometreydi, biz 162 kilometreye çıkardık. Batman-Hasankeyf yolunu seneye tamamlıyoruz. Batman Havalimanı'nın terminal binasını yıllık 2 milyon yolcu seviyesine çıkardık. Batman Çayı'nın ıslah çalışmalarında sona geliyoruz. Son 19 yılda Batmanlı çiftçilerimize toplam 1 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Kürtçe konuşmanın suç olmaktan çıkarılması dahil asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık. Çözüm süreci ile Türkiye'yi terör örgütünün tasallutundan kurtaracak bir adım daha attık. Terör örgütü en çok Kürt kardeşlerimizin kanını döktü, en büyük bedeli Kürt kardeşlerimize ödetti.

Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir bağı olmadığını ispatlamıştır.

Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız.

"Türkiye'nin geleceğinde bu terör örgütünün yeri yoktur, olmayacaktır"

PKK'nın, HDP'nin dini imanı yok. Bu alanda sizi sadece ve sadece Allah için seviyoruz ve ayrım asla istemiyoruz. Türkiye'de hareket alanı kalmayan örgüt şimdi de Kuzey Irak'ı ve Suriye'yi karıştırmaya çalışıyor. Türkiye'nin geleceğinde bu terör örgütünün yeri yoktur, olmayacaktır. Türkiye, dimdik ayakta durdukça bölge üzerinde sinsi ve alçakça hesapları olanların bize olan öfkesi kabarıyor.

Geçmişte Irak'ta yakın zamanda Afganistan'da yaşanan yıkımlar, devletimizin gücünün ne kadar önemli olduğunu hepimize tekrar tekrar hatırlatmaktadır.