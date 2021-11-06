Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuştu.

"Ilısu Projesi'ni önümüze çıkarılan nice engellere rağmen tamamladık"

Ilısu Projesi'ni engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını unutmadık, unutmayacağız. Ilısu Projesi'ni önümüze çıkarılan nice engellere rağmen tamamladık. Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır.

[Fotoğraf: AA]

"Kuraklık tehdidi yaşanılan dönemde bu proje çok anlamlı"

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES ülkemize 3 milyar liralık fayda sağlayacaktır. Projenin toplam maliyeti 20 milyar lira. Dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu şu dönemde bu projenin çok anlamlı ve önemli olduğuna inanıyorum. Ilısu'nun su ve enerji yatırımı olmanın yanında kültürel dönüşümü sağlayacak boyutu da var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün açılışını yaptığımız Ilısu’nun su ve enerji yatırımı olmanın yanında kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak yapısal dönüşüm boyutu da bulunmaktadır.https://t.co/nEqx7J6YUN pic.twitter.com/3HSctrmMNz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 6, 2021

"Nüfusun artmasına karşılık yağış miktarı değişmemiştir"

Ülkemizin su kaynaklarının bir damlasının dahi israfına tahammülümüz yoktur. Su bu yüzyılın en stratetik ve en değerli kaynağıdır. Dünyada son 60 yılda 3 milyardan 8 milyara çıkan nüfusa karşılık yağış miktarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Sel, orman yangını gibi afetler sıklaşmaktadır. Mevcut su kaynaklarının yüzde 70'ten fazlası tarımda yani gıda üretiminde kullanılıyor. Bu durumun gıda üretimine de yansıyacağı anlamına geliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Su kaynaklarını verimli kullanmak mecburiyet haline gelmiştir"

Türkiye, su zengini bir ülke değildir. İklim değişikliği, artan nüfus ve kentleşme ile birlikte su kaynakları üstündeki baskı giderek artıyor. Geçmişte petrol için verilen mücadelenin önümüzdeki dönemde su kaynakları için yaşanacağı anlaşılıyor. Su kaynaklarımızı verimli kullanmak artık bir tercih değil, mecburiyet haline gelmiştir. Su kaynaklarının tek bir damlasının bile israfına tahammülümüz yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişte petrol için verilen mücadelenin bir benzerinin önümüzdeki dönemde su kaynakları ve gıda üretimi için yaşanacağı anlaşılıyor. https://t.co/nEqx7J6YUN pic.twitter.com/yoAqK3Jl2S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 6, 2021

"Su ile ilgili kısa, orta ve uzun yol haritamızı oluşturduk"

Şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 271 içme suyu tesisini hizmete açtık. Amacımız her vatandaşın temiz suya ulaşmasını sağlamak. Sel baskınlarına karşı 5 bin 140 taşkın koruma tesisini hizmete sunduk. Su ile ilgili yaptığımız Şura'da kısa, orta ve uzun vadeli plan oluşturarak yol haritamızı oluşturduk. Biz Kürt kardeşlerimizi ihmal etmedik ve onlara da bu eserleri kazandırdık.