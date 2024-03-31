Seçim Sonuçları Canlı Takip! Anlık Yerel Seçim Sonuçları

YSK tarafından yayınların serbest bırakılması sonrası 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre il il ve ilçe ilçe seçim sonuçlarıda netleşmeye başlayacak. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için il il ve ilçe ilçe yerelcanlı seçim sonuçları, seçim sonuçları haritası ve partilerin oy oranları trthaber.com’un secim.trthaber.com sayfasından takip edebilirsiniz.

31 Mart 2024 Canlı Seçim Sonuçlarını buradan takip edebilirsiniz

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Türkiye Geneli Canlı Seçim Sonuçları

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Türkiye’de oy kullanan milyonlarca kişi seçimsonuçlarını bekliyor. Oy kullanma işlemi tamamlandı. Oy sayımı süreci devam ediyor.

Türkiye genelinde açılan sandıklara göre hangi partinin önde olduğunu canlı olarak gösteren seçim sayfamızda; büyükşehir, il ve ilçelerde partilerin ve adaylarının anlık oy oranları görüntülenebiliyor. 31 Mart Belediye seçimlerinde açılan sandık sayısını ve ilinizdeki, ilçenizdeki hangi adayın önde olduğunu, canlı seçim sonuçları haritasını gösteren secim.trthaber.com ‘da anbean takip edebilirsiniz.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları için tıklayınız.

En Fazla Aday İstanbul'da Yarıştı

YSK'nin seçim takvimi kapsamında siyasi partiler ve bağımsız adaylar, adaylık başvurularını 20 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar ilgili il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.

İnceleme sonucu il ve ilçe seçim kurullarınca kesin aday listeleri 3 Mart Pazar günü açıklandı.

49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

İstanbul'u 29 adayla Gaziantep, 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsız, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

Ankara İçin 24 Aday Yarıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

Seçimler Nedeniyle 1 Nisan'da Okullar Tatil Edildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgeyle, seçimlerin ardından Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.

[2024 Mahalli İdareler Seçimleri]

Mahalli Seçimlerde Kimler Seçilir?

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre yaklaşık 50 milyonun üzerinde seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenmektedir. Bunların yanı sıra belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.