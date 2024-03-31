Balıkesir Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)

Balıkesir, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Balıkesir’de seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. Balıkesir ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Balıkesir seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/balikesir/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. Balıkesir seçim sonuçları ve Balıkesir'de kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.

Balıkesir seçim sonuçları son durum için tıklayınız.

Balıkesir için 21 aday yarıştı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Balıkesir’de 999 bin 41 seçmen, 3 bin 546 sandıkta oylarını kullandı. Balıkesir büyükşehir belediye başkanlığı için 18’i siyasi parti 3’ü bağımsız olmak üzere 21 aday mücadele etti.

Balıkesir Belediye Başkan Adayları

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri;

AK Parti: Yücel Yılmaz

İyi Parti: Turhan Çömez

Memleket Partisi: Mahir Bakan

Demokratik Sol Parti: Ejder Onursal

Yeniden Refah Partisi: Tanju Akçe

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Mehmet Rauf Kocaman

Türkiye Komünist Partisi: Tuğhan Çağlayan

Anadolu Birliği Partisi: Ömür Yar

Zafer Partisi: Mutlu Aksoy

Türkiye Komünist Hareketi: Gizem Kurtyiğit

Bağımsız Türkiye Partisi: Arif Deniz

Cumhuriyet Halk Partisi: Ahmet Akın

Emek Partisi: Abdullah Levent Tüzel

Hür Dava Partisi: Abdulhalim Koç

Hak ve Özgürlükler Partisi: Mehmet Salih Dindarik

Millet Partisi: Eyüp Baş

Milli Yol Partisi: Onur Yıldız

Vatan Partisi: Emre Albayrak.

Balıkesir’deki Bağımsız Adaylar

Bağımsız adaylardan da Ahmet Akın, Şeref Kafa, Ramazan Şakşak listede yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Balıkesir için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 21 adayın ardından soldan sağa doğru sıralandı.

Seçim Günü Yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

2019 Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen Balıkesir yerel seçim sonuçlarında 785 bin 412 geçerli oy sayıldı. Bu oyların 375 bin 253’ü (%47,78) AK Parti Adayı Yücel Yılmaz(Cumhur İttifakı) , 365 bin 196’sını (%46,50) İyi Parti Adayı İsmail Ok (Millet İttifakı) almıştı.

AK Parti seçimde 10 ilçede ipi göğüslemişti. Balıkesir seçim sonuçlarına göre en yüksek oy oranına yüzde 67,99 ile Dursunbey ilçesinde ulaşan AK Parti, Kepsut’ta yüzde 58,84, İvrindi’de yüzde 54,24, Savaştepe’de yüzde 52,68, Havran’da yüzde 51,62, Altıeylül’de yüzde 54,74, Bigadiç’te yüzde 50,75, Sındırgı’da yüzde 50,30, Karesi’de yüzde 52,20, Marmara’da yüzde 56,62 oy almıştı.

8 belediyeyi kazanan CHP ise Balıkesir’de en yüksek oyu yüzde 58,44 ile Bandırma’da almıştı. Parti, Gönen’de yüzde 55,49, Gömeç’te yüzde 54,11, Burhaniye’de yüzde 53,14, Erdek’te yüzde 52,04, Manyas’ta yüzde 51,22, Balya’da yüzde 50,75, Edremit’te yüzde 45,71 oy almıştı.

1 belediyede ipi göğüsleyen İyi Parti ise en yüksek oy oranına yüzde 54,68 ile Susurluk’ta ulaşmıştı.

2023 Balıkesir Genel Seçim Sonuçları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Balıkesir sonuçlarına göre; AK Parti, 20 ilçenin 12'sinde en yüksek oy oranına ulaşan parti olmuştu. AK Parti'nin en fazla oy oranını yakaladığı ilçeler yüzde 62,45 ile Dursunbey, yüzde 55,87 ile Kepsut, yüzde 50,17 ile İvrindi olarak sıralanmıştı.

CHP ise 8 ilçede sandıklardan birinci çıkmıştı. CHP, Ayvalık’ta yüzde 46,57, Erdek’te yüzde 46,35 ve Edremit’te yüzde 41,44 oy oranına ulaşmıştı.

MHP'nin en fazla oy aldığı ilçeler yüzde 17,09 ile Savaştepe, 13,18 ile Havran, yüzde 10,01 ile İvrindi olmuştu.

Balıkesir’de en çok oy oranına ulaştığı Gönen’de yüzde 20,02 oy alan İyi Parti, Bandırma'da yüzde 17,62, Savaştepe’de yüzde 16,65 oy oranı elde etmişti.

2023 Seçim Sonuçlarına Göre Partilerin Balıkesir Milletvekili Sayıları

Balıkesir’de Millet İttifakı (CHP+İyi Parti) yüzde 46,72, Cumhur İttifakı (AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah) yüzde 45,24 oy aldı. Böylece bu bölgede AK Parti 4, CHP 3, MHP ve İyi Parti birer milletvekili çıkardı.

Emek ve Özgürlük, Ata ile Sosyalist Güç Birliği ittifakları Balıkesir’de milletvekili çıkaramamıştı.

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

Altıeylül seçim sonuçları

Ayvalık seçim sonuçları

Balya seçim sonuçları

Bandırma seçim sonuçları

Bigadiç seçim sonuçları

Burhaniye seçim sonuçları

Dursunbey seçim sonuçları

Edremit seçim sonuçları

Erdek seçim sonuçları

Gömeç seçim sonuçları

Gönen seçim sonuçları

Havran seçim sonuçları

İvrindi seçim sonuçları

Karesi seçim sonuçları

Kepsut seçim sonuçları

Manyas seçim sonuçları

Marmara seçim sonuçları

Savaştepe seçim sonuçları

Sındırgı seçim sonuçları

Susurluk seçim sonuçları