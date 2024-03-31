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TRT Haber 31.03.2024 17:06

YSK Başkanı Yener: Sayım döküm işlemine başlandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemlerine başlandı. Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır" dedi.

YSK Başkanı Yener: Sayım döküm işlemine başlandı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.

Ahmet Yener, YSK önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ahmet Yener, "44 siyasi partinin yarıştığı, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

"YSK, siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır"

Sayım döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgilerinin Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmeye başlandığını, veri akışının devam ettiğini ifade eden Yener, sözlerine şöyle devam etti:

"YSK, siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri, anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Yener, Kurulun toplanarak yayın yasağıyla ilgili konuyu değerlendireceğini bildirdi.

 

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