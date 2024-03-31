İstanbul Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)

İstanbul, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. İstanbul’da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. İstanbul ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

İstanbul Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin İstanbul seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/istanbul/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. İstanbul seçim sonuçları ve İstanbul’da kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.

İstanbul seçim sonuçları son durum için tıklayınız...

İstanbul için 49 aday yarıştı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İstanbul’da 11 milyon 314 bin 534 seçmen, 33 bin 327 sandıkta oylarını kullandı. İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için 22’si siyasi parti 27'si bağımsız olmak üzere 44 erkek, 5 kadın aday mücadele etti.

İstanbul Belediye Başkan Adayları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki isimleri;

AK Parti: Murat Kurum

İyi Parti: Buğra Kavuncu,

Memleket Partisi: Emre Berk Hacıgüzeller

Anavatan Partisin: Umut Çınar

Demokratik Sol Parti: Nesim Pakır

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Meral Danış Beştaş

Türkiye Komünist Partisi: Orhan Gökdemir

Anadolu Birliği Partisi: Osman Tekin

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu

Türkiye Komünist Hareketi: Ziya İncedere

Bağımsız Türkiye Partisi: Cihan Erdoğanyılmaz

Yeni Türkiye Partisi: Burhanettin Aktürk

Cumhuriyet Halk Partisi: Ekrem İmamoğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi: Mustafa Aytaş

Ocak Partisi: Osman Çelik

Adalet Birlik Partisi: Muharrem Mutlu

Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güler

Milli Yol Partisi: Hüseyin Işık

Demokrasi ve Atılım Partisi: İdris Şahin

Saadet Partisi: Birol Aydın

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan

İstanbul’daki Bağımsız Adaylar

Bağımsız adaylardan da Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıcı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli listede yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, İstanbul için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 22 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.

Seçim Günü Yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

2019 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları

23 Haziran 2019 yılında gerçekleştirilen İstanbul yerel seçim sonuçlarında 8 milyon 746 bin 458 geçerli oy sayıldı. Bu oyların 4 milyon 741 bin 870’ini (%54,2) Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu, 3 milyon 935 bin 444’ünü (%45) Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım almıştı.

AK Parti seçimde 11 ilçede ipi göğüslemişti. İstanbul seçim sonuçlarına göre en yüksek oy oranına yüzde 66 ile Sultanbeyli ilçesinde ulaşan AK Parti, Arnavutköy yüzde 60,2, Bağcılar yüzde 56,6, Başakşehir yüzde 51,4, Esenler yüzde 61, Gaziosmanpaşa yüzde 52,8, Güngören yüzde 50,3, Kağıthane yüzde 50,6, Pendik yüzde 52,8, Sultangazi yüzde 57,5, Ümraniye yüzde 51,5 oy almıştı.

Yirmi sekiz belediyeyi kazanan CHP ise İstanbul’da en yüksek oyu yüzde 83,9 ile Beşiktaş’ta almıştı. Parti, Adalar’da yüzde 71, Ataşehir’de yüzde 60, Avcılar’da yüzde 62, Bahçelievler’de yüzde 52, Bakırköy’de yüzde 79,3, Bayrampaşa’da yüzde 50,7, Beykoz’da yüzde 49,7, Beylikdüzü’nde yüzde 61,9, Beyoğlu’nda yüzde 51,6, Büyükçekmece’de yüzde 58,9, Çatalca’da 59,7, Çekmeköy’de yüzde 50,7, Esenyurt’ta yüzde 57,3, Eyüpsultan’da yüzde 53,9, Fatih’te yüzde 49,5, Kadıköy’de 82,4, Kartal’da yüzde 58,6, Küçükçekmece’de yüzde 59,6, Maltepe’de yüzde 63,3, Sancaktepe’de yüzde 51,7, Sarıyer’de yüzde 61,6, Silivri’de yüzde 62, Şile’de 49,8, Şişli’de yüzde 73,7, Tuzla’da yüzde 53,2, Üsküdar’da yüzde 54,3, Zeytinburnu’nda yüzde 52,2

oy almıştı.

2023 İstanbul Genel Seçim Sonuçları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İstanbul sonuçlarına göre; AK Parti, 39 ilçenin 25'inde en yüksek oy oranına ulaşan parti olmuştu. AK Parti'nin en fazla oy oranını yakaladığı ilçeler yüzde 48,05 ile Esenler, yüzde 47,68 ile Sultanbeyli, yüzde 44,96 ile Sultangazi olarak sıralanmıştı.

CHP ise Beşiktaş, Bakırköy ve Şişli ilçelerinde sandıklardan birinci çıkmıştı. CHP, Beşiktaş’ta 57,28, Bakırköy’de yüzde 49,89, Şişli’de yüzde 44,11, Maltepe’de yüzde 39,27 oy oranına ulaşmıştı.

MHP'nin en fazla oy aldığı ilçeler yüzde 9,30 ile Sultanbeyli, yüzde 9,22 ile Arnavutköy, yüzde 8,45 ile Şile olmuştu.

İstanbul’da en çok oy oranına ulaştığı Çatalca’da yüzde 14,84 oy alan İyi Parti, Bakırköy’de yüzde 12,05, Silivri’de yüzde 11,03 oy oranı elde etmişti.

2023 Seçim Sonuçlarına Göre Partilerin İstanbul Milletvekili Sayıları

İstanbul Geneli Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre Cumhur İttifakı’ndan AK Parti yüzde 35,77, MHP yüzde 6,08, BBP yüzde 0,83, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,32 oy aldı. Böylece AK Parti 40, MHP 5, Yeniden Refah Partisi 3 milletvekili çıkardı.

Millet İttifakı’ndan CHP yüzde 28,49, İyi Parti yüzde 8,22 oy aldı. Böylece CHP 31, İyi Parti 8 milletvekilini Meclise taşıdı.

Ata İttifakı’ndan Zafer Partisi yüzde 2,84, AP yüzde 0,14 oy aldı. Bu oy oranlarıyla Ata İttifakı milletvekili çıkaramadı.

Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan Yeşil Sol Parti yüzde 8,13, TİP yüzde 4,08 oy aldı. Böylece Yeşil Sol Parti 8, TİP 3 milletvekili çıkardı.

Sosyalist Güç Birliği İttifakı’ndan Sol Parti yüzde 0,12, TKP yüzde 0,11, TKH yüzde 0,03 oy aldı. İttifak bu oy oranlarıyla milletvekili çıkaramadı.

İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları

Adalar seçim sonuçları

Arnavutköy seçim sonuçları

Ataşehir seçim sonuçları

Avcılar seçim sonuçları

Bağcılar seçim sonuçları

Bahçelievler seçim sonuçları

Bakırköy seçim sonuçları

Başakşehir seçim sonuçları

Bayrampaşa seçim sonuçları

Beşiktaş seçim sonuçları

Beykoz seçim sonuçları

Beylikdüzü seçim sonuçları

Beyoğlu seçim sonuçları

Büyükçekmece seçim sonuçları

Çatalca seçim sonuçları

Çekmeköy seçim sonuçları

Esenler seçim sonuçları

Esenyurt seçim sonuçları

Eyüpsultan seçim sonuçları

Fatih seçim sonuçları

Gaziosmanpaşa seçim sonuçları

Güngören seçim sonuçları

Kadıköy seçim sonuçları

Kağıthane seçim sonuçları

Kartal seçim sonuçları

Küçükçekmece seçim sonuçları

Maltepe seçim sonuçları

Pendik seçim sonuçları

Sancaktepe seçim sonuçları

Sarıyer seçim sonuçları

Silivri seçim sonuçları

Sultanbeyli seçim sonuçları

Sultangazi seçim sonuçları

Şile seçim sonuçları

Şişli seçim sonuçları

Tuzla seçim sonuçları

Ümraniye seçim sonuçları

Üsküdar seçim sonuçları

Zeytinburnu seçim sonuçları