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Gündem
AA 31.03.2024 16:04

Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu Ankara'da kullandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu Ankara'da kullandı
[Fotograf: AA]

Bakan Fidan, ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirleyecek olan yerel seçimlerde oy verme işlemini Ankara'nın Yenimahalle semtinde gerçekleştirdi.

Ankara'da mukim Bakan Fidan, 14.24'te Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu 1230 numaralı sandıkta kullandı.

Sandık görevlileriyle tokalaşan Fidan, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi.

Kabinde pusulaları mühürleme işlemini tamamlayan Fidan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek oy zarfını sandığa attı. Daha sonra mührü teslim ederek imza atan Fidan, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanan vatandaşların, seçmen listesinde 332. sırada yer alan Dışişleri Bakanı Fidan'a giriş ve çıkışta ilgi göstermeleri dikkati çekti.

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