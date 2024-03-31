Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı.Doğu'daki 32 ilde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Bu illerde yaşayan vatandaşlar saat 16'ya kadar oylarını kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.

Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında gerçekleşti.

Ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile oyunu kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin icra edildiğini anımsatan Erdoğan, bugün de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni yapıldığını söyledi.

Arka arkaya bu kadar kısa süreyle yapılan seçimlerin milleti de kendilerini de yorduğunu aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

Çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bu kampanyadan sonra da bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi diğer taraftan yerel yönetim seçimleri, bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Milletimize gösterdiği bu sadakat için de şahsım ve tüm partili arkadaşlarım olarak teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bütün sandık kurulu mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na geldi.

Devlet Bahçeli, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni yüzyılın mahalli idareler seçimlerinin ilkinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

Bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyor, sağlıklar diliyorum.

AK Parti ABB Başkan adayı Altınok oyunu Kocatepe İlkokulu'nda kullandı

AK Parti ABB Başkan adayı Altınok, oyunu Keçiören Karargahtepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'nda 4382 numaralı sandıkta kullandı.

Turgut Altınok, okula, eşi, çocukları ve torunlarıyla evinden yürüyerek geldi.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Altınok, basın mensuplarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti, milletin iradesine sahip çıkacaklarını ve saygı duyacaklarını söyledi.

ABB Başkanı Yavaş Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı

ABB Başkanı Yavaş, oyunu eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla oy kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

ABB Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere" dedi.

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullandı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ile eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum, oyunu kullanmak için saat 11.15'te Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi.

Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Kurum, "Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını ve sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. 31 Mart gelecek, yüzler gülecek dedik. 31 Mart’ta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı

İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beylikdüzü'nde kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyunu kullanmak için Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne eşi Dilek, oğulları Mehmet Selim ve Semih İmamoğlu ile geldi. Ekrem İmamoğlu, 2244 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Okul bahçesinde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi:

Bugün tabii biraz benim için duygusal bir gün. Çünkü bugün 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır.