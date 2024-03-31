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Gündem
TRT Haber 31.03.2024 16:46

Fahrettin Altun: Yürütülen dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek için çalışıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, içeriden ve dışarıdan yürütülen dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek için etkin bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Fahrettin Altun: Yürütülen dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek için çalışıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devam eden 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin sosyal medya hesabından gönderi yayınladı.

 

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