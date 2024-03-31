Mersin Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)

Mersin, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Mersin’de seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. Mersin ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Mersin Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Mersin seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/mersin/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. Mersin seçim sonuçları ve Mersin’de kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.

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Mersin için 22 aday yarıştı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Mersin’de 1 milyon 392 bin 176 seçmen, 4 bin 449 sandıkta oylarını kullandı. Mersin büyükşehir belediye başkanlığı için 20’si siyasi parti 2'si bağımsız olmak üzere 20 erkek, 2 kadın aday mücadele etti.

Mersin Belediye Başkan Adayları

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki isimleri;

İyi Parti: Mahmut Bülent Özkan

Memleket Partisi: Celalettin Denli

Demokratik Sol Parti: Emrah Küçükkapdan

Yeniden Refah Partisi: İzzeddin Alkan

Türkiye Komünist Partisi: Derya Demir

Zafer Partisi: Emircan Çatıkkaş

Türkiye Komünist Hareketi: Berkay Çelen

Bağımsız Türkiye Partisi: Garip Can Coşkun

Yeni Türkiye Partisi: Cemalettin Tonğa

Cumhuriyet Halk Partisi: Vahap Seçer

Hür Dava Partisi: Tahir Uysal

Hak Ve Özgürlükler Partisi: Erdal Öztürk

Adalet Birlik Partisi: Feyyaz Aktaş

Demokrat Parti: Bünyamin Çelik

Millet Partisi: Hasan Tahsin Uysal

Milli Yol Partisi: Melih Arslan

Milliyetçi Hareket Partisi: Serdar Soydan

Demokrasi Ve Atılım Partisi: Güran Dinçer

Saadet Partisi: Soner Çontar

Vatan Partisi: Yalçın Öktem

Mersin’deki Bağımsız Adaylar

Bağımsız adaylardan da Mahmut Gülenay ve İbrahim Doğru listede yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Mersin için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 22 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.

Seçim Günü Yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

2019 Mersin Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen Mersin yerel seçim sonuçlarında 1 milyon 57 bin 893 geçerli oy sayıldı. Bu oyların 477 bin 15’ini (%45,09) Millet İttifakı Adayı Vahap Seçer, 433 bin 666’sını (%40,99) Cumhur İttifakı Adayı Hamit Tuna almıştı.

AK Parti seçimde 2 ilçede ipi göğüslemişti. Mersin seçim sonuçlarına göre en yüksek oy oranına yüzde 43,75 ile Aydıncık ilçesinde ulaşan AK Parti, Akdeniz ilçesinde yüzde 34,29 oy almıştı.

Sekiz belediyeyi kazanan MHP ise Mersin’de en yüksek oyu yüzde 52,39 ile Çamlıyayla’da almıştı. Parti, Anamur’da yüzde 44,74, Bozyazı’da yüzde 46,91, Erdemli’de yüzde 42,07, Gülnar’da yüzde 49,21, Mut’ta yüzde 46,51, Silifke’de yüzde 43,98, Toroslar’da yüzde 41,75 oy almıştı.

Üç belediyeyi kazanan CHP ise Mersin’de en yüksek oyu yüzde 63,55 ile Yenişehir’de almıştı. Parti, Mezitli’de yüzde 56,65, Tarsus’ta yüzde 48,36 oy almıştı.

2023 Mersin Genel Seçim Sonuçları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Mersin sonuçlarına göre; AK Parti, 13 ilçenin 7'sinde en yüksek oy oranına ulaşan parti olmuştu. AK Parti'nin en fazla oy oranını yakaladığı ilçeler yüzde 34,17 ile Bozyazı, yüzde 33,13 ile Aydıncık, yüzde 32,37 ile Gülnar olarak sıralanmıştı.

CHP ise Yenişehir, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde sandıklardan birinci çıkmıştı. CHP, Yenişehir’de yüzde 43,72, Mezitli’de yüzde 42,63, Tarsus’ta yüzde 28,56,11, Silifke’de yüzde 35,55,27 oy oranına ulaşmıştı.

MHP'nin en fazla oy aldığı ilçeler yüzde 27,02 ile Çamlıyayla, yüzde 20,06 ile Erdemli, yüzde 17,59 ile Gülnar olmuştu.

Mersin’de en çok oy oranına ulaştığı Bozyazı’da yüzde 24,59 oy alan İyi Parti, Gülnar’da yüzde 21,42, Çamlıyayla’da yüzde 19,61,03 oy oranı elde etmişti.

2023 Seçim Sonuçlarına Göre Partilerin Mersin Milletvekili Sayıları

Mersin Geneli Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre Cumhur İttifakı’ndan AK Parti yüzde 24,28, MHP yüzde 12,02, BBP yüzde 0,45, Yeniden Refah Partisi yüzde 0,91 oy aldı. Böylece AK Parti 4, MHP 1 milletvekili çıkardı.

Millet İttifakı’ndan CHP yüzde 31,14, İyi Parti yüzde 12,12 oy aldı. Böylece CHP 5, İyi Parti 1 milletvekilini Meclise taşıdı.

Ata İttifakı’ndan Zafer Partisi yüzde 1,83, AP yüzde 0,21 oy aldı. Bu oy oranlarıyla Ata İttifakı milletvekili çıkaramadı.

Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan Yeşil Sol Parti yüzde 13,35, TİP yüzde 1,99 oy aldı. Böylece Yeşil Sol Parti 2 milletvekili çıkardı.

Sosyalist Güç Birliği İttifakı’ndan Sol Parti yüzde 0,16, TKP yüzde 0,10, TKH yüzde 0,03 oy aldı. İttifak bu oy oranlarıyla milletvekili çıkaramadı.

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

Akdeniz seçim sonuçları

Anamur seçim sonuçları

Aydıncık seçim sonuçları

Bozyazı seçim sonuçları

Çamlıyayla seçim sonuçları

Erdemli seçim sonuçları

Gülnar seçim sonuçları

Mezitli seçim sonuçları

Mut seçim sonuçları

Silifke seçim sonuçları

Tarsus seçim sonuçları

Toroslar seçim sonuçları

Yenişehir seçim sonuçları