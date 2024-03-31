Şanlıurfa Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)

Şanlıurfa, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Şanlıurfa’da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. Şanlıurfa ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Şanlıurfa seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/sanliurfa/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. Şanlıurfa seçim sonuçları ve Şanlıurfa’da kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.

Şanlıurfa seçim sonuçları son durum için tıklayınız

Şanlıurfa için yirmi üç aday yarıştı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Şanlıurfa’da 1 milyon 251 bin 37 seçmen, 4 bin 436 sandıkta oylarını kullandı. Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanlığı için 23 siyasi parti adayı mücadele etti.

Şanlıurfa Belediye Başkan Adayları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki isimleri;

Adalet Ve Kalkınma Partisi: Zeynel Abidin Beyazgül

İyi Parti: Sinan Çelik Çifçi

Anavatan Partisi: Halil Güneş

Demokratik Sol Parti: Metin Kaplan

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Kasım Gülpınar

Halkların Eşitlik Ve Demokrasi Partisi: Celaledin Erkmen

Türkiye Komünist Partisi: Halil Çalışkan

Zafer Partisi: Suphi Kaya

Halkın Kurtuluş Partisi: Mehmet Kuşcu

Türkiye Komünist Hareketi: Ali Tutuş İşçi

Bağımsız Türkiye Partisi: Muzafer Yağmur

Gelecek Partisi: Ferit Çevik

Yeni Türkiye Partisi: Halil Akdağ

Cumhuriyet Halk Partisi: Mustafa Koyuncu

Hür Dava Partisi: Emin Özaslan

Hak Ve Özgürlükler Partisi: Ahmet Çalışkan



Adalet Birlik Partisi: Mehmet Ay

Demokrat Parti: Abdi Yıldızsoy

Millet Partisi: Ömer Hurma

Milli Yol Partisi: Abdullah Al

Demokrasi ve Atılım Partisi: Hasan Kaplan

Saadet Partisi: Resul Bebe

Vatan Partisi: Mustafa Ataca

Seçim Günü Yasakları

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

2019 Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen Şanlıurfa yerel seçim sonuçlarında 848 bin 816 geçerli oy sayıldı. Bu oyların 516 bin 202’si (%60,81) Cumhur İttifakı Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, 308 bin 510’unu (%36,35) Saadet Partisi Adayı Sabahattin almıştı.

AK Parti seçimde 11 ilçede ipi göğüslemişti. Şanlıurfa seçim sonuçlarına göre en yüksek oy oranına yüzde 73,06 ile Eyyübiye ilçesinde ulaşan AK Parti, Akçakale’De yüzde 55, Birecik’te yüzde 44,40, Bozova’da yüzde 51, Ceylanpınar’da yüzde 42,86, Halfeti’de yüzde 54,92, Haliliye’de yüzde 65,48, Hilvan’da yüzde 49,39, Karaköprü’de yüzde 56,65, Siverek’te yüzde 45,86, Viranşehir’de yüzde 47,39 oy almıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Harran’da yüzde 54,90, HDP ise Suruç’ta yüzde 59,36 oy almıştı.

2023 Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Şanlıurfa sonuçlarına göre; AK Parti, 11 ilçenin 7’sinde en yüksek oy oranına ulaşan parti olmuştu. AK Parti'nin en fazla oy oranını yakaladığı ilçeler yüzde 56,79 ile Akçakale, yüzde 53,90 ile Eyyübiye, yüzde 40,55 ile Bozova olarak sıralanmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi ise yüzde 50,60 ile Harran sandıkdan birinci çıkmıştı.

Dört ilçede ipi göğüsleyen Yeşil Sol Parti, Ceylanpınar’da yüzde 37,76, Halfeti’de yüzde 46,08, Suruç’ta yüzde 66,34, Viranşehir’de yüzde 46,78 oy oranına ulaşmıştı.

2023 Seçim Sonuçlarına Göre Partilerin Şanlıurfa Milletvekili Sayıları

Şanlıurfa Geneli Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre Cumhur İttifakı’ndan AK Parti yüzde 42,90, MHP yüzde 9,37, BBP yüzde 0,44, Yeniden Refah Partisi yüzde 3 oy aldı. Böylece AK Parti 8, MHP 1 milletvekili çıkardı.

Millet İttifakı’ndan CHP yüzde 7,51, İyi Parti yüzde 4,59 oy aldı. Böylece CHP 1 milletvekilini Meclise taşıdı.

Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan Yeşil Sol Parti yüzde 25,33, oy aldı. Böylece Yeşil Sol Parti 4 milletvekili çıkardı.

Sosyalist Güç Birliği İttifakı’ndan Sol Parti yüzde 0,35, TKP yüzde 0,07, TKH yüzde 0,03 oy aldı. İttifak bu oy oranlarıyla milletvekili çıkaramadı.

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

Akçakale seçim sonuçları

Birecik seçim sonuçları

Bozova seçim sonuçları

Ceylanpınar seçim sonuçları

Eyyübiye seçim sonuçları

Halfeti seçim sonuçları

Haliliye seçim sonuçları

Harran seçim sonuçları

Hilvan seçim sonuçları

Karaköprü seçim sonuçları

Siverek seçim sonuçları

Suruç seçim sonuçları

Viranşehir seçim sonuçları