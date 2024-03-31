İzmir Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)

İzmir, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. İzmir’de seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. İzmir ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

İzmir Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin İzmir seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/izmir/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkanı buluyor. İzmir seçim sonuçları ve İzmir’de kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.

İzmir seçim sonuçları son durum için tıklayınız.

İzmir için 27 aday yarıştı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İzmir’de 3 milyon 459 bin 970 seçmen, 10 bin 679 sandıkta oylarını kullandı.

İzmir büyükşehir belediye başkanlığı için 21’i siyasi parti 6’sı bağımsız olmak üzere 27 aday mücadele etti.

İzmir Belediye Başkan Adayları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri;

Adalet ve Kalkınma Partisi Hamza Dağ

İyi Parti Ümit Özlale

Memleket Partisi Cüneyt Oğuz

Anavatan Partisi Ali Sungur

Demokratik Sol Parti Kemal Cem Pülten

Yeniden Refah Partisi Cemal Arıkan

Halkların Eşitlik Ve Demokrasi Partisi Akın Birdal

Türkiye Komünist Partisi Savaş Sarı

Anadolu Birliği Partisi Hüseyin Han

Zafer Partisi Naşit Birgüvi

Halkın Kurtuluş Partisi Özler Çakır

Türkiye Komünist Hareketi Deniz Çelik

Bağımsız Türkiye Partisi Yüksel Odabaşı

Cumhuriyet Halk Partisi Cemil Tugay

Emek Partisi Kemal Köroğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi Sait Demir

Adalet Birlik Partisi Ayperi Köseoğlu

Demokrat Parti Burcu Bostancıoğlu

Demokrasi ve Atılım Partisi Serap Karaosmanoğlu

Saadet Partisi Mustafa Erduran

Vatan Partisi Serhan Bolluk

İzmir’deki Bağımsız Adaylar

Bağımsız adaylardan da; Barış Ürkmeyen, Ege Öncü, Yasin Demirkıran, Menderes Bozkurt, Umut Cesurer, Cüneyt Aker listede yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, İzmir için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen adayların ardından soldan sağa doğru sıralanacak.

Seçim Günü Yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

2019 İzmir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen İzmir yerel seçim sonuçlarında 2 milyon 740 bin 742 geçerli oy sayıldı.

Bu oyların 1 milyon 549 bin 693'ünü (%58,10) Millet İttifakı Adayı Mustafa Tunç Soyer, 1 milyon 32 bin 20’sini (%38,69) Cumhur İttifakı Adayı Nihat Zeybekçi almıştı.

AK Parti seçimde 4 ilçede ipi göğüslemişti. İzmir seçim sonuçlarına göre en yüksek oy oranına yüzde 58,03 ile Bayındır ilçesinde ulaştı.

24 belediyeyi kazanan CHP ise İzmir’de en yüksek oyu yüzde 79,44'le Narlıdere’de almıştı.

2023 İzmir Genel Seçim Sonuçları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İzmir sonuçlarına göre; AK Parti'nin en fazla oy oranını yakaladığı ilçeler yüzde 38,84 ile Kiraz, yüzde 34,97 ile Kemalpaşa olarak sıralanmıştı.

CHP’nin en fazla oy aldığı başlıca ilçeler ise şöyle sıralanmıştı; Narlıdere’de yüzde 61,01, Güzelbahçe'de yüzde 59,95, Urla yüzde 57,44.

MHP'nin en fazla oy aldığı ilçeler yüzde 10,99 ile Kiraz, yüzde 10,12 ile Kemalpaşa, yüzde 9,01 ile Tire olmuştu.

2023 Seçim Sonuçlarına Göre Partilerin İzmir Milletvekili Sayıları

İzmir’den seçilen 28 milletvekili bulunuyor. Resmi sonuçlara göre, İzmir’de AK Parti’den 8, CHP’den 14, İyi Parti’den 3, MHP’den 1, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nden 2 milletvekili sıralarında yerini aldı.

İzmir 1. Bölgede AK Parti 4, CHP 7, İyi Parti 2, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 1, MHP 1 milletvekili çıkardı.

İzmir 2. Bölgede ise, AK Parti 4, CHP 7, MHP 1, İyi Parti 1 Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 1 milletvekili çıkardı.

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

Aliağa seçim sonuçları

Balçova seçim sonuçları

Bayındır seçim sonuçları

Bayraklı seçim sonuçları

Bergama seçim sonuçları

Beydağ seçim sonuçları

Bornova seçim sonuçları

Buca seçim sonuçları

Çeşme seçim sonuçları

Çiğli seçim sonuçları

Dikili seçim sonuçları

Foça seçim sonuçları

Gaziemir seçim sonuçları

Güzelbahçe seçim sonuçları

Karabağlar seçim sonuçları

Karaburun seçim sonuçları

Karşıyaka seçim sonuçları

Kemalpaşa seçim sonuçları

Kınık seçim sonuçları

Kiraz seçim sonuçları

Konak seçim sonuçları

Menderes seçim sonuçları

Menemen seçim sonuçları

Narlıdere seçim sonuçları

Ödemiş seçim sonuçları

Seferihisar seçim sonuçları

Selçuk seçim sonuçları

Tire seçim sonuçları

Torbalı seçim sonuçları

Urla seçim sonuçları