Seçim Kanunu sil baştan değişiyor. Yeni düzenleme ile 'artık oy' olarak nitelendirilen oylar ittifak üyelerine yansıtılmayacak.

Her parti, kendi oyuyla milletvekili çıkaracak. Bu durum ittifakları da etkileyecek.

Partilerin oyu dikkate alınacak

YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel, her siyasi partinin bir seçim çevresinde almış olduğu oya göre ne kadar milletvekili çıkarabiliyorsa o kadar milletvekili çıkaracağını söyledi.

Özel, "Yeni sistemle seçmen hangi partiye oy vermek istiyorsa o partiye oyu hizmet etmiş olacak, bir başka partiye oyu hizmet etmemiş olacak." dedi.

Teklife göre ittifak olarak barajı geçen partiler, seçim bölgesinde gerekli oy oranına ulaşmadan, milletvekili çıkaramayacak.

Yüzde 10'lu barajın çok eleştirildiğini dile getiren Özel, "Bunu yüzde 7'ye çekmekle çok büyük reform da yapılıyor. İttifaka katılan partilerin baraj problemi olmadığına göre 0,5 olan parti bile barajı geçmiş sayılacak, milletvekili çıkaracaktır." dedi.

Örgütlenme şartını tamamlayan partiler seçime girebilecek

Teklif yasalaşırsa seçime sadece örgütlenme şartını tamamlayan partiler girebilecek. Özel, "İlde teşkilatını kurabiliyorsa, kurmuşsa, kongresini yapmışsa seçime girebilsin. Temiz siyasete, ahlaklı siyasete hizmet etmiş oluyoruz." diye konuştu.