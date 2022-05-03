Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, teröristle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde sürüyor.
Bu kapsamda, komandolar, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG Terörle Mücadele
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