Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezaevlerinde salgın sonrası ilk kez bayramda açık görüş yapılıyor
Cezaevlerinde COVID-19 salgını sonrasında ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan açık görüşler 8 Mayıs'ta sona erecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2020'nin mart ayından itibaren ertelenen, Aralık 2021'de ise yeniden uygulamaya konulan açık görüşler kapsamında, ilk "bayram açık görüşü"nün yapılmasına ilişkin genelge gönderdi.
Böylece salgın sürecinde COVID-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilemeyen "bayram açık görüşleri"nin ilki, bugün başlamış oldu.
Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan açık görüşler, 8 Mayıs'ta sona erecek.
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü de açık görüş nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı.
Etiketler: Adalet Bakanlığı
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