Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teslim olan terörist sayısı 28'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, polis ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 28'e yükseldi.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir terörist, bölücü terör örgütü PKK'dan kaçtı.
Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin 2021 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 28'e yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Terörle Mücadele
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