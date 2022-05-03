Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyet tarafından gerçekleştirildi.

AK Parti heyetinin, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Zeynel Emre, Parti Meclis Üyesi Semra Dinçer ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Canan Taşer'in bulunduğu CHP heyetiyle video konferans görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

"Ümit ediyorum artık sağlık sorunlarının olmadığı bir dünya olur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin görüşmede, bu seneki Ramazan Bayramı'nın önemine ve COVID-19 tedbirlerine değinerek, şöyle konuştu:

"Son 2 yıldır malumunuz pandemiden dolayı teşkilatlarımız bir kapalı devre sistem içerisinde çalışıyordu. Son 2 yıldan sonra bu sene biz her zaman yaptığımız gibi eski çalışma modelimize dönme imkanımızı bulduk. Ben dün Tokat'taydım, ilçelerimize gittim, ziyaret ettim. Şunu gördüm ki herkes çok özlemişti böyle bir yoğun çalışmayı. Bu manada bir normal hayata dönüş olarak gördük hem ramazanı hem de uzun bir zamandan sonra ilk defa gerçek bir bayram yaptığımızı düşünüyorum. Bu manada bizim için çok önemliydi, teşkilatlarımız için de öyle vatandaşlarımız için hakeza öyle. Ümit ediyorum tüm dünya için, Türkiye için artık sağlık sorunlarının olmadığı bir dünya olur. Böyle bir dua etmek isterim açıkçası."

"Kurban Bayramı'nda yüz yüze olmayı, karşılıklı çay içmeyi ümit ediyoruz"

Zengin, "Biz önümüzdeki bayram, Allah'tan bir terslik olmazsa Kurban Bayramı'nda yüz yüze olacağız. AK Parti Genel Merkezi olarak, tüm siyasi partilerden arkadaşlarımızla ümit ediyoruz son kez böyle telekonferansla bir arada olacağız. Daha sonrasında Kurban Bayramı'nda yüz yüze olmayı, karşılıklı çay içmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Siyasi partiler ile video konferans yöntemiyle bayramlaşma programının, Bilim Kurulu'nun COVID-19 tedbirlerine yönelik açıklamasından önce planlandığını vurgulayan Zengin, "Biliyorsunuz bir 15 gün kadar evvel biz, nasıl programlayacağımıza karar verme ihtiyacı duyduk, o zaman Sağlık Bakanlığımız resmi açıklamasını henüz yapmamıştı. Tabii biz önce onların açıklama yapmasını beklediğimiz için onlardan evvel böyle bir şey yapmayı doğru bulmadık. O sebeple pandeminin şartlarına uygun bir görüşmeyi tercih ettik. Yüz yüze olmayı her zaman çok tercih ederim. Kurban Bayramı inşallah öyle olacak." dedi.

MHP heyeti ile görüşme

AK Parti heyeti, ardından Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Turan Şahin ile Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyetiyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Son 2 yıldır pandemi nedeniyle parti teşkilatlarında farklı bir çalışma modeline geçildiğini anlatan Zengin, şöyle devam etti:

"Fakat, bu ramazan eski modelimize yeniden dönme imkanımız oldu. Teşkilatlarımız çok özlemiş, vatandaşımız da bizi özlemiş onu fark ediyoruz. O manada müthiş bir hareketlilik vardı, işte evlerde yemekler pişirildi, kadın kollarımız kendileri yaptı götürdü, gençlik kollarımız sahurlar yaptı ve menemenler yaptılar. Çok güzel telaşlı çalışmalar oldu, tabii bunları yaparken asıl meselemiz çok tabii olarak seçmenimiz ve vatandaşımız neyi talep ediyor, neyi daha yoğun çalışmamız lazım onlardan bilgi alıyoruz ve onun neticesinde tekrar siyasetimizi gözden geçiyoruz ve üzerine çalışmalar yapıyoruz. Tekrar dönmüş olduk normal tempomuza."

"Cumhur İttifakı adına her anımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz"

Zengin, 2023'te yapılacak seçimlere yönelik çalışmalar hakkında da şunları kaydetti:

"1 yıllık bir süreç var. İşte adaylık süreçlerini filan çıkarırsanız, böyle tempolu çalışacağımız seçim atmosferi dışında bir 6 aylık sürecimiz var. Biz de aynen sizin gibi Cumhur İttifakı adına her anımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yine bölge toplantıları biz de yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Dinleme toplantıları yapıyoruz özellikle sektörel toplantılar, biz Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı olarak bunlara yoğunlaştık. Bayram sonrasında o planlama içerisinde sektörlerle alakalı daha yoğun programlar yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız hakeza her akşamını ayrı değerlendirdi hatta sahurlar yaptı gençlik kollarımızla. Bu manada çok yoğun devam ediyoruz."

Zengin, AK Parti olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve tüm MHP'lilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İyi Parti ile bayramlaşma

Genel Başkan Yardımcısı Zengin ile Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve Gençlik Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Özlem Zengin, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak ramazanı çok iyi değerlendirdiklerini, motivasyonlarını artırdıklarını, teşkilat çalışmalarında vatandaşların ve gençlerin taleplerini dinlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz online bayramlaşma yapmaya karar verdiğimizde Sağlık Bakanlığımız pandemiyle alakalı kurallarını henüz açıklamamıştı. O sebeple AK Parti Genel Merkezi olarak bütün siyasi partilerle ve başta İyi Parti ile online bayramlaşmayı tercih ettik, sizlere böyle ulaştık. Kurban Bayramı'nda ümit ediyoruz yüz yüze geliriz."

Zengin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Hepimiz Türkiye'nin geleceği için çalışıyoruz, takdir zaten milletimize ait olacak. O yüzden ben bu bayram havasındaki, bizim gündelik hayattaki muhabbetimizin siyaset yaparken de ilişkilerimize yansımasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti heyeti daha sonra sırasıyla HÜDA PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.