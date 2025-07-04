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TRT Haber 04.07.2025 11:14

Sağlık Bakanlığı uyardı: Yangın dumanı ciddi risk taşıyor

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde meydana gelen orman yangınları sonrası oluşan dumanın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için alınması gereken önlemleri paylaştı.

Sağlık Bakanlığı uyardı: Yangın dumanı ciddi risk taşıyor

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, yangın dumanının göz, burun, boğaz ve akciğerlerde tahrişe yol açabileceği, öksürük ve hırıltılı nefes almayı zorlaştırabileceği belirtildi. Bu süreçte sağlığı korumanın en etkili yolunun, dumanlı havada kapalı alanlarda kalmak ve dışarıda geçirilen zamanı sınırlandırmak olduğu vurgulandı.

"Yüksek Risk Grubundaysanız Daha Dikkatli Olun"

Açıklamada, özellikle kalp veya akciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dumanlı havaya maruz kalmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Bu adımın, yüksek risk grubundaki kişiler için hayati önem taşıdığının altı çizildi.

Bakanlığın dumanın etkilerinden korunmak için sıraladığı adımlar şöyle:

"Dumanlı veya külle kaplı ortamda bulunmanız hâlinde burnunuzu ve ağzınızı kapatan, yüzünüze sıkıca oturan maskeler kullanabilirsiniz. Bu maskeler, soluk almadan önce duman veya kül parçacıklarını filtreler.

Dumana daha az maruz kalmak için fiziksel aktivitenizi azaltmak ve bulunduğunuz iç mekânlarda mümkünse HEPA filtreli hava temizleyicileri kullanmak takip edebileceğiniz hayati adımlardır.

Orman yangını acil durumlarında, geçici olarak yer değiştirin. Mümkünse dumanlı alandan uzaklaşın."

Acil Durumlar İçin "112" Uyarısı

Bakanlık, vatandaşların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri gerektiğini belirterek, "Kronik bir hastalığınız varsa yetkililere bildirin. Sağlığınızla ilgili her belirtiye dikkat edin," ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, nefes almada zorluk, göğüs ağrısı, aşırı yorgunluk veya geçmeyen belirtiler yaşanması durumunda zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği önemle vurgulandı.

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