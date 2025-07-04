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Gündem
AA 04.07.2025 09:28

İzmir'de yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 99 kişi hakkında tutuklama talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de dahil olduğu 99 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir'de yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 99 kişi hakkında tutuklama talebi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun bulunduğu 119 şüpheli, çevik kuvvet polisleri eşliğinde otobüslerle sağlık kontrolü için hastanelere götürüldü.

Şüpheliler, daha sonra İzmir Adliyesine sevk edildi.

99 kişi hakkında tutuklama talebi

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen ve aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 99 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir'de yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 99 kişi hakkında tutuklama talebi

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir'de yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 99 kişi hakkında tutuklama talebi

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 137 şüpheli yakalanmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından bazı şüpheliler, dün akşam ve bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın da bulunduğu belirtildi.

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