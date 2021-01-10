FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışmakla yargılanan 24 sanık, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmıştı.

"Darbe teşebbüsüne yardım" suçundan daha hafif cezalar alan sanıklardan 21'i, tutuklu geçirdikleri süre dikkate alınarak serbest bırakılmıştı.

İtiraz üzerine tekrar tutuklama kararı verildi

Cumhuriyet Savcısı ve davada müdahil taraf olan Cumhurbaşkanlığı avukatınca yapılan itiraz üzerine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tekrar tutuklama karar verdi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 kişi aranıyor.