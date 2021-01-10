Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 02:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sabiha Gökçen'i işgal eden 21 sanık için yeniden tutuklama kararı
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan 21 sanık için yeniden tutuklama kararı verildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışmakla yargılanan 24 sanık, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmıştı.
"Darbe teşebbüsüne yardım" suçundan daha hafif cezalar alan sanıklardan 21'i, tutuklu geçirdikleri süre dikkate alınarak serbest bırakılmıştı.
İtiraz üzerine tekrar tutuklama kararı verildi
Cumhuriyet Savcısı ve davada müdahil taraf olan Cumhurbaşkanlığı avukatınca yapılan itiraz üzerine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tekrar tutuklama karar verdi.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 kişi aranıyor.
Etiketler: FETÖ 15 Temmuz Darbe Girişimi
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